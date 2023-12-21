В школе №1534 провели турнир по боксу

В школе №1534 прошёл турнир по боксу, посвящённый контрнаступлению Красной армии под Москвой. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

В состязаниях приняли участие ученики школы и более 30 спортсменов из секций ДО «Юнкера России» и БК «Джеб». Отмечается, что эти соревнования стали отборочным этапом к турниру по боксу и кикбоксингу «В единстве наша сила», который проводится в рамках проекта «Москва — Крым — Территория талантов».