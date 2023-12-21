Спортсменка из школы №1575 выиграла бронзу международных соревнований по воздушной гимнастике

21.12.2023. Ученица третьего класса школы №1575 Екатерина Лукина выиграла третье место в соревнованиях по воздушной гимнастике. Об этом сообщили в руководстве школы. — Екатерина приняла участие в международных соревнованиях по воздушной гимнастике SkyWorld 2023 и заняла 3 место в своей категории. Катя в этом году перешла в этот вид спорт из синхронного плавания и за 3,5 месяца выучила много элементов на кольце и смогла принять участие в соревнованиях со своим номером, — рассказала в школе. Напомним, школы №1575 расположена в районе Аэропорт по адресу: улица Усиевича, дом 6.