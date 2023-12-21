Быков — об Олимпиаде под нейтральным флагом: сам атлет должен принять непростое решение

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков порассуждал на тему, надо ли спортсменам сборной России ехать на грядущую Олимпиаду без флага и гимна.

«Надо ли ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом? Я бы оставил решение на откуп самому атлету, при этом уважая его выбор и его позицию. Ни в коей мере ни при том, ни при ином решении нельзя его в чём-то обвинять, упрекать. Сам человек, сам атлет должен принять очень непростое и важное для него решение.

Я думаю, что это одно из самых важных событий в жизни спортсмена. Некоторые могут один раз на него попасть, кому-то за счастье даже поучаствовать, когда есть такая возможность. Люди стараются показать себя как можно лучше, попадая на всемирный праздник. Получить не только удовлетворение, но найти запредел своих возможностей, давайте выразимся именно так. При этом представляя свою семью и свою страну», — сказал Быков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.