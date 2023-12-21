Международная федерация конного спорта выработала критерии допуска россиян

Российские и белорусские спортсмены смогут выступать на турнирах под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) в случае отсутствия с их стороны поддержки специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FEI.

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Критерии допуска включают отсутствие активной поддержки спецоперации на Украине, отсутствие контрактов с российскими или белорусскими военными или любыми другими органами национальной безопасности, а также соблюдение всех правил и положений FEI, включая антидопинговые правила.

Уточняется, что любая форма явного или неявного вербального, невербального или письменного выражения поддержки спецоперации на Украине, в частности, публичные заявления, в том числе сделанные в социальных сетях, участие в демонстрациях или мероприятиях, а также ношение любого символа в поддержку спецоперации, например, символа Z, считаются актами поддержки боевых действий и препятствуют участию отдельных лиц в мероприятиях FEI.

В ноябре исполком Международной федерации конного спорта принял решение о пересмотре запретительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц, и позволил им принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.