Балтийские страны обратились к МОК после допуска россиян и белорусов к Олимпиаде

«Мы убеждены, что это решение неприемлемо, пока продолжается ситуация на Украине, а мирные жители страдают из-за России при поддержке Беларуси.



Мы понимаем, что не все НОК настроены одинаково и имеют взгляды, отличные от наших, именно поэтому было принято такое решение. Однако в этом случае мы считаем необходимым подчеркнуть важность компетентной, прозрачной, подотчётной, справедливой и чётко понятной процедуры имплементации этого решения, для того чтобы сохранить доверие к тем, кто принял решение, и к организациям или лицам, которые должны будут его выполнять.



Поэтому мы призываем как можно скорее предоставить НОК и широкой общественности техническое описание или детальное описание процедуры, которая будет использоваться для определения того, соответствуют ли спортсмены критериям нейтральности.



Достаточно одного инцидента, чтобы превратить Олимпийские игры в платформу для сражений. Давайте сделаем так, чтобы этого не произошло», — сказано в письме к Баху.