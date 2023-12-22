Ученик школы №15 принял участие в баскетбольном турнире «Быстрый прорыв»

Пятиклассник из школы №15 Александр принял участие в баскетбольном турнире «Быстрый прорыв» в составе команды «Пегасы». Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.

Как сообщили в школе, их ученик продемонстрировал прекрасные спортивные качества и был удостоен награды «Самый полезный игрок турнира». Отмечается, что команда Александра заняла второе место на турнире 3×3 среди более чем десяти команд.