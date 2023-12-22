FIG не будет требовать от российских гимнастов выступать в голубой форме

FIG смягчила требования к костюмам нейтральных атлетов из России и Беларуси.

FIG не будет требовать от российских гимнастов выступать в голубой форме
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FIG).

Сначала в правилах униформы было прописано, что спортсмены должны выступать в нейтральных купальниках и трико (голубого цвета), а предметы для художественной гимнастики должны быть окрашены в белый цвет.

Теперь FIG отменила эти цветовые ограничения, но по-прежнему требует от спортсменов предварительно согласовывать одежду для выступлений.

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