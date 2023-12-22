В Черемушках проведут программу «Хоровод под Новый год» 23 декабря

22 ДЕКАБРЯ 2023 Фото: mos.ru СП «Черемушки» ГБУ ЦСД «Атлант» приглашает взрослых и детей 23 декабря на праздничную программу «Хоровод под Новый год». Об этом сообщается в соцсетях учреждения. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Профсоюзная, д. 25, к. 4. В программе запланированы игры, выступления творческих коллективов, а также анимационная программа. Начало в 12:00. Более подробную информацию можно узнать по телефону: +7(495)230-73-73.