Велогонщики из России не смогут выступить на чемпионате Европы даже в нейтральном статусе

Российские велогонщики не смогут принять участие в чемпионате Европы по велоспорту на треке в Нидерландах даже в нейтральном статусе. Европейский союз велосипедистов (UEC) прислал спортсменам, получившим нейтральный статус, письма с соответствующей информацией, со ссылкой на позицию правительства Нидерландов.

«Наша позиция была и остаётся прежней: россиянам и белорусам следует запретить участие в международных соревнованиях, независимо от того, под каким флагом они соревнуются. По сути, правительство Нидерландов не поддерживает идею того, чтобы спортсмены из России и Беларуси выступали в качестве нейтральных спортсменов», — говорится в письме, текст которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, ранее Международный союз велосипедистов (UCI) допустил российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой под нейтральным флагом. Для получения нейтрального статуса велогонщики должны соблюсти рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), объявленные весной текущего года.