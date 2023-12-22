Велогонщики из России не смогут выступить на ЧЕ даже в нейтральном статусе

«Наша позиция была и остаётся прежней: россиянам и белорусам следует запретить участие в международных соревнованиях, независимо от того, под каким флагом они соревнуются. По сути, правительство Нидерландов не поддерживает идею того, чтобы спортсмены из России и Беларуси выступали в качестве нейтральных спортсменов», — говорится в письме, текст которого приводит «Матч ТВ».