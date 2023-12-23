Украинская теннисистка призвала россиян отказаться от участия в Олимпиаде

"Наши страны не должны выступать на одних и тех же Олимпийских играх. Надеюсь, что в контексте Игр россияне будут настоящими патриотами и откажутся выступать под нейтральным флагом. Не хочу видеть их на Олимпиаде, поэтому скрестила пальцы за этот сценарий. Если они так любят свою страну, то должны пожертвовать собой и отказаться от поездки на Олимпиаду", - сказала Цуренко.