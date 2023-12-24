В Волгоградской области состоялся крупный турнир по кикбоксингу

В открытых чемпионате и первенстве региона по кикбоксингу, посвященным памяти сотрудников органов госбезопасности, погибшим при исполнении служебного долга, приняло участие огромное количество спортсменов разных возрастов.

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Представительный турнир

Чемпионат и первенство Волгоградской области были открытыми, поэтому на турнир приехали и спортсмены из Ростовского и Астраханского регионов.

«Мы проводим чемпионат и первенство области несколько раз в год, – прокомментировал заслуженный тренер России Дмитрий Соломин. – Участвуют все сильнейшие волгоградские спортсмены. Правда, некоторые, как Магомед Махамаев, травмированы. Зато его брат Салман Махамаев в строю. Артем Жигайлов и Анастасия Чугунова судят соревнования».

Некоторые спортсмены раньше проявляли себя в других дисциплинах. Например, Серафим Пивоваров занимался и боксом, а в хип-хопе равных ему вообще не было, талантливый парень выигрывал чемпионаты России и Европы.

«На прошедших соревнованиях завоевал бронзовую награду, – рассказал Серафим. – Я не так давно занимаюсь кикбоксингом, отсутствие опыта сыграло свою роль. В полуфинале в разделе фулл-контакт уступил парню по имени Тимур, он тоже из Волгограда. Танцы и бокс в прошлом, теперь только кикбоксинг!»

А вот 14-летний Макар Манулов дошел до финала престижного турнира.

«Провел 2 поединка, особенно тяжелым получился полуфинальный поединок против соперника из Астрахани, – отметил Макар. – Я планирую стать профессиональным кикбоксером, надеюсь, все у меня получится».

Юные кикбоксерши

Девочки тоже принимали участие в соревнованиях. Милана Гурьева совмещает кикбоксинг с тхэквондо-МФТ.

«Занимаюсь кикбоксингом уже 1,5 года, – подчеркнула юная спортсменка. – Стала в школе авторитетной, меня даже боятся, хотя в обычной повседневной жизни драться не приходилось. Турнир классный, соперницы сильные, мне очень нравится кикбоксинг!»

А 10-летняя Соня Шипилова во время финалов турнира и вовсе отмечала день рождения.

«Я выступаю в весовой категории до 37 кг, – сказала девочка. – У нас спортивная семья, моя младшая сестра Алиса, которой всего 5 лет, тоже уже занимается кикбоксингом! А мой тренер для меня как второй отец».

Наставник Сони Олег Филев считает свою воспитанницу самой лучшей спортсменкой.

«Она целеустремленная, всегда стремится вперед», – заявил специалист.