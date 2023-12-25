Триатлонистку сбил мотоцикл во время тренировки

Бразильскую триатлонистку Луизу Баптисту госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии на тренировке. Об этом сообщает Globo Esporte.

Авария произошла 23 декабря в городе Сан Карлус. Триатлонистка ехала на велосипеде по автомобильной дороге, когда сзади на нее наехал мотоцикл. Спортсменка получила множественные травмы, в том числе повреждение правого легкого, переломы ребер, ключицы, бедренной и большеберцовой костей.

24 декабря она пришла в себя после проведенной операции, однако все еще находится в тяжелом состоянии.

29-летняя Баптиста — двукратная победительница Панамериканских игр — 2019 в смешанной эстафете и личных соревнованиях. Она принимала участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.