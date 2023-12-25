Международная федерация футбола (ФИФА) пригрозила отстранить Бразилию от турниров в случае вмешательства в выборы президента конфедерации футбола страны (CBF). Об этом сообщает Associated Press.

По информации источника, CBF может быть отстранена, если организация устроит выборы, чтобы заменить Эдналдо Родригеса на посту главы. Отмечается, что команды представителей и клубов CBF не смогут участвовать в международных турнирах.

7 декабря суд Рио-де-Жанейро отстранил Родригеса из-за нарушений во время выборов президента организации в 2022 году. Согласно уставу ФИФА государственные органы не могут вмешиваться в дела национальных федераций. Комиссия федерации проведет расследование дела, которое завершится 8 января.