ФИФА может отстранить сборную Бразилии от международных соревнований

Международная федерация футбола (ФИФА) предупредила Бразильскую конфедерацию футбола (CBF) о возможном отстранении клубов и сборной страны от международных соревнований из-за вмешательства в выборы нового президента организации, говорится в письме ФИФА.

В письме утверждается, что у ФИФА вызывает обеспокоенность ускорение смены руководителя CBF Эднальдо Родригеса, которую бразильская конфедерация решила провести в январе, передает ТАСС.

ФИФА просит подождать с назначением нового главы и грозит иначе наложить санкции, которые предполагают отстранение CBF.

Как говорится в письме, если членство CBF будет приостановлено, представители конфедерации, команды и клубы больше не смогут участвовать в каких-либо международных соревнованиях, пока действует решение о приостановке.