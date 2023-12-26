Гимнастка Мельникова в 2024-ом планирует выступить минимум на четырех крупных стартах

Гимнастка Мельникова в 2024 году планирует выступить минимум на четырех крупных стартах
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила, что в 2024 году планирует выступить минимум на четырех крупных стартах.
— Из международных стартов — мы точно планируем участие в Играх БРИКС и «Играх дружбы». Плюс чемпионат России и Кубок России. Надеюсь, что обойдется без травм и что я смогу выступить на этих соревнованиях, — приводит слова спортсменки «Газета.Ru».
«Игры дружбы» пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Игры БРИКС планируется провести в июне 2024 года в Казани.
Помимо золота Олимпиады 2020 в командном первенстве, на счету 23 летней Мельниковой бронза Игр в Токио в личном многоборье и вольных упражнениях и серебро Олимпиады 2016 в командном первенстве. Она является абсолютной чемпионкой мира в личном многоборье 2021 года.