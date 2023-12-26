«Чипированный» Байден поздравил россиян с Новым годом в видеоролике RT песней «Я русский»
В ходе шуточного новогоднего видео поздравления команда канала RT устанавливает действующему президенту США Джо Байдену чип, чтобы вмешаться в президентские выборы в США.
Так, в ролике показывается, как в рамках вымышленного секретного проекта «Дед на поводке» Байдена якобы тайно чипируют во время вакцинации, это делает главред RT Маргарита Симоньян.
На видео она докладывает, что «проект по вмешательству в новые выборы в США выходит на финальную стадию».
После этого в шуточном ролике показано, что сотрудники канала получают возможность управления вымышленным Байденом.
Из-за этого тот сначала падает на трапе самолета, затем начинает петь песню российского певца SHAMAN «Я русский», сидя за столом в Белом доме.
«К американским выборам допилим. В следующем году будет интересно. Годовой доклад окончен. С Новым годом! Служу России!» – подчеркивает Симоньян.