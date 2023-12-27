Ученики школы №17 стали дипломантами фестиваля-конкурса «Истоки. Традиции. Творчество»

27.12.2023 Пятиклассницы из школы №17 стали дипломантами и лауреатами фестиваля-конкурса детских творческих работ «Истоки. Традиции. Творчество». О победе учеников рассказали в паблике учреждения в соцсети. Мероприятие провела Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Школьницы представили строгой экспертной комиссии акварельные рисунки, натюрморты и осенний пейзаж. Работы учащихся впечатлили мэтров живописи. Две ученицы стали дипломантами конкурса, а одна - лауреатом. Учительнице изобразительного искусства Инне Давыдовой организаторы вручили благодарность. Администрация школы поздравила учениц и их наставницу с успехом и пожелала новых творческих достижений. Фото: pixabay.com