Школа №1532 выиграла в межрайонных соревнованиях по мини-футболу

Школа №1532 успешно выступила в межрайонных соревнованиях по мини-футболу. В турнире принимали участие юные спортсмены из Теплого Стана и Конькова.

Старшеклассники продемонстрировали отличные навыки владения мячом и сплоченную командную игру. Сборная успешно вышла в финал, где встретилась с представителями школы №1273, в паблике в соцсети которой рассказали об итогах матча.