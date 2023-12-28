Новогодние праздники в Москве могут пройти при температуре -25 градусов

Похолодание обещают метеорологи уже в ближайшие сутки. Вместо оттепели придет морозец, так, в ночь на 29 декабря воздух остынет до -6 градусов. Дальше - больше.

Как сообщает портал Гидрометцентра России, 31 декабря на погоду в регионе будет влиять арктический циклон. Так, если утром 31 декабря на термометрах будет -3, то днем воздух остынет до -10. "Температура в новогоднюю ночь -15…-10, что ниже климатической нормы на 6-7 градусов, - сообщает портал. - Днем температура существенно не изменится".

Во вторник, 2 января, продолжится понижение температуры: в течение суток ожидается до -17 градусов, что ниже нормы на 9 градусов.

Как показывают расчеты, к 3 января московский воздух сможет остыть до -25 градусов.