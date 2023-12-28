Спортивный праздник проведет центр «Родник»

28.12.2023. Сотрудники филиала «Родник» центра «Сказка» проведут 28 декабря спортивный праздник «Новый год — спортивный год». Об этом сообщили в администрации учреждения. — Наших участников ждут веселая эстафета и дискотека на коньках с различными конкурсами. А в качестве бонуса Дед Мороз и Снегурочка приглашают на совместную фотосессию, — рассказали в центре. Мероприятие начнется в 17:00. Вход свободный. Ведущие будут ждать участников на катке по адресу: проезд Черепановых, дом 68. Узнать подробную номинацию можно по номеру телефона: +7 (499) 747-07-12.