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Чернышенко заявил, что диалог России с Бахом представляется непродуктивным

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха непродуктивным в диалоге с Россией. RT на русском

«Томас Бах наглядно продемонстрировал свою зависимость от западных спонсоров, он сегодня занимает антироссийскую позицию. Поэтому в нынешних условиях, на наш взгляд, диалог с ним представляется весьма непродуктивным», — заявил Чернышенко «РИА Новости Спорт». Чемпионат.com

Кроме того, вице-премьер России призвал главу МОК ответить за отнятую у президента России Владимира Путина награду. Газета.Ru

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