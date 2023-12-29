Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха непродуктивным в диалоге с Россией. RT на русском

«Томас Бах наглядно продемонстрировал свою зависимость от западных спонсоров, он сегодня занимает антироссийскую позицию. Поэтому в нынешних условиях, на наш взгляд, диалог с ним представляется весьма непродуктивным», — заявил Чернышенко «РИА Новости Спорт». Чемпионат.com