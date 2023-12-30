На Украину могут быть наложены санкции в случае бойкота Олимпиады

«Прежде всего, мы не используем слово бойкот как таковое. Мы говорим о том, что это наша позиция: мы не будем участвовать в соревнованиях, если туда будут допущены спортсмены, поддерживающие Россию и её режим. Это для нас принципиальный вопрос. Мы будем анализировать то, что будет происходить. Как Международный олимпийский комитет будет реагировать на аргументы, которые мы сейчас предоставляем, на наши обращения, петиции, выступления.