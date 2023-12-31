Двукратный призер Олимпиады подозревается в убийстве жены

По информации издания, Деннис обвиняется в причинении смертельных травм в результате опасного вождения и намеренном создании угрозы для жизни. Трагический инцидент произошел вечером в субботу. 32 летняя Хоскинс была доставлена в больницу с серьезными травмами и вскоре скончалась.

Роан Деннис был выпущен под залог и предстанет перед судом 13 марта. Хоскинс была чемпионкой мира на треке в командной гонке преследования. В 2017 году спортсменка объявила о завершении карьеры и помолвке с Деннисом. Семья воспитывала двоих детей. Роан объявил о завершении карьеры в конце прошедшего сезона. В активе спортсмена также пять золотых медалей чемпионатов мира.