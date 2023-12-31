Полиция арестовала велогонщика Денниса по подозрению в убийстве жены

Полиция арестовала в Аделаиде австралийского велогонщика Роана Денниса, двукратного призера Игр, по подозрению в убийстве жены, чемпионки мира 2012 года по велотреку Мелиссы Хоскинс. Об этом пишет Fox News.

© Пресс-служба Team Jumbo-Visma

Пара состояла в браке с 2018 года, нажила двоих детей.

По данным портала, инцидент произошел в субботу, 30 декабря, рядом с домом спортсменов.

Хоскинс попала под машину, которой управлял Деннис, получила тяжелые травмы и была экстренно госпитализирована в Королевскую больницу Аделаиды. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась.

Полиция предъявила Деннису обвинение в причинении смерти в результате опасного вождения, вождении без должной осторожности и создании угрозы для жизни.

Он был освобожден под залог и предстанет перед мировым судом Аделаиды 13 марта.