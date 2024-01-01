Глава IIHF Тардиф пожелал полноценного возвращения России на турниры

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что желает в 2024 году возвращения России на международные соревнования.

«Желаю, чтобы в 2024 году вся семья IIHF вновь оказалась в полном сборе. Речь в том числе и о возвращении Федерации хоккея России (ФХР) к нашим соревнованиям. Вдобавок желаю мира во всем мире», — заявил Тардиф.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.