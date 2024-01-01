В Японии отменили новогодние мероприятия у императорского дворца из-за землетрясений

ТОКИО, 1 января. /ТАСС/. Управление делами императорского двора Японии приняло решение отменить ежегодные мероприятия у дворца в Токио, где император Нарухито и другие члены императорской семьи должны были 2 января поздравить с Новым годом местных жителей. Соответствующее решение было принято, принимая во внимания ситуацию с серией мощных землетрясений, произошедших в стране в первый день Нового года, объявило управление делами.

Ежегодно 2 января десятки тысяч жителей Японии приходят к императорскому дворцу в центре Токио, где император и другие члены семьи монарха поздравляют их с Новым годом. В 2022 году эта торжественная церемония проводилась впервые за три года - предыдущие годы она отменялась из-за ситуации с распространением коронавируса.