Snoop Dogg станет спецкорреспондентом NBC на Олимпийских играх

Snoop Dogg будет участвовать в эфирах с ведущим Майком Тирико, посетит соревнования в рамках Олимпийских игр, встретится со спортсменами, их друзьями и семьями, а также изучит достопримечательности Парижа. Его репортажи будут транслироваться в прайм-тайм на NBC, сообщает телеканал.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии.