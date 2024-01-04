Российская пловчиха сравнила Волгодонск и Лос‑Анджелес

"Там тоже друзья, атмосфера, покатушки — мы постоянно ездим гонять на сноуборде. Вы же понимаете сравнение между Волгодонском и Лос Анджелесом — это немного разное. Все равно меня тянет в Волгодонск, к моему детству и простоте. Мы даже когда едем на базу отдыха, то выбираем самое простое жилье. Мне нужно, чтобы рядом были Дон, разбитая палатка и стол, где можно разложить еду. Поставил мангал, пожарил шашлыки, и все.



Ну, а Америка — я очень сильно скучаю по океану, рядом с которым много гуляла. Мне этого не хватает. Но чем нравится Волгодонск — у нас очень много маленьких речушек, каналов, Цимлянское водохранилище. Я туда постоянно выезжаю и гуляю с Джаспером. Смотрю закаты, встречаю рассветы, вот эта вся романтика", — заявила спортсменка.