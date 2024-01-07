Ласицкене рассказала о письмах от иностранных соперниц

"Легкоатлетическая семья, может быть, и есть, - сказала Ласицкене. - Но ей не всегда позволяют говорить то, что она хочет. Не нужно всех стричь под одну гребенку, есть спортсмены, которые понимают нашу ситуацию. От многих прыгуний в высоту я получала письма поддержки, но у каждого своя жизнь, так что лично я никакой публичной поддержки ни от кого не ждала и понимаю всех".