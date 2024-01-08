Савлуков: «Пока нас не выпускают, цель — забрать все рекорды России»

«Пока нас не выпускают, цель — забрать все рекорды России» — легкоатлет Савлуков
Легкоатлет Савелий Савлуков в эфире «Матч ТВ» признался, что хочет забрать все рекорды внутри страны на своих дистанциях, пока российских спортсменов не допускают на международные старты.
Савлуков одержал победу на турнире «Рожественские старты» в Екатеринбурге с результатом 1 минута 15,09 секунды и установил рекорд Европы в беге на 600 метров в помещении, побив достижение немца Нико Мотчебона (1 минута 15,12 секунды), которое тот установил в феврале 1999 года.
— Хотелось бы закрыть здесь рекорд России на 400 метров, в зимнем сезоне. Также 500 и 600 метров, забрать все рекорды можно. Ну, а летом тоже добраться до рекорда России. Пока нас не выпускают, забрать все рекорды России, такая цель, — сказал Савлуков в эфире программы «Все на Матч!».
В начале декабря президент Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу заявил, что российские спортсмены не примут участия в соревнованиях по легкой атлетике на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году.