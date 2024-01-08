Савлуков: «Пока нас не выпускают, цель — забрать все рекорды России»

— Хотелось бы закрыть здесь рекорд России на 400 метров, в зимнем сезоне. Также 500 и 600 метров, забрать все рекорды можно. Ну, а летом тоже добраться до рекорда России. Пока нас не выпускают, забрать все рекорды России, такая цель, — сказал Савлуков в эфире программы «Все на Матч!».