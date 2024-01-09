Пловчиха Ефимова рассказала, почему возобновила спортивную карьеру

«Насколько правдива информация, что я вернулась, потому что вижу достойную соперницу в лице Чикуновой? Я и ушла как-то непонятно, вроде и не закончив. Мне было сначала тяжело, что нет международных стартов. Ты такой: «Ну и зачем дальше этим заниматься?». А потом я увидела, как Женя Чикунова побила рекорд мира у нас в России.



И это то время, которое я долго тренировала, когда я только переехала в Америку. Мне тренер тогда сказал, что я должна плыть 2,17. Для меня это было невозможно с моими 2,22. Мы всё равно тренировали это, я была близка, но недостаточно. И тут Женя просто плывёт и именно той раскладкой, которая была мне предсказана. И я такая: «Ну, значит, это возможно!»



Плюс ещё есть с кем соревноваться. Если бы не было, то зачем? Чемпионат России я выигрывала, мира – тоже. У меня есть мечта – олимпийское золото, которое, к сожалению, мне никак не поддаётся. И поэтому я думаю: «Значит, возможно». Есть интерес, это меня подстегнуло», — сказала Ефимова в интервью проекту «Дисциплина» во «ВКонтакте».