Мировой рекорд пловца Колесникова ратифицировали в World Aquatics

Международная федерация водных видов спорта ратифицировала мировой рекорд пловца Климента Колесникова на дистанции 50 метров на спине. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на World Aquatics.

Россиянин поставил мировой рекорд 27 июля в финале Кубка РФ в Казани. Колесников смог проплыть на спине дистанцию в 50 метров за 23,55 секунды, тем самым превзойдя прошлого рекордсмена — американца Хантера Армстронга (23,71 секунды).

Напомним, что после начала Россией СВО на Украине в 2022 году российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований. Однако в 2023 году World Aquatics принял решение допустить их до стартов, но лишь в нейтральном статусе и в индивидуальных соревнованиях.