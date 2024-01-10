Пловчиха Ефимова высказалась о смене гражданства

«Мне вот этот момент как раз тяжело. Я людей понимаю, почему они это делают — чтобы выступать. В этом плане я лучше буду без флага и без гимна, но я знаю, что я — за Россию.



При том, что я тренируюсь в Америке, мне предлагали смену гражданства много раз. И за мою карьеру я могла бы уже раз пять сменить гражданство. Но я не могу», — сказала Ефимова.