В World Aquatics рассказали, когда завершилась ратификация рекорда Колесникова

Колесников побил рекорд мира на 50 метровке в финале Кубка России в Казани 27 июля 2023 года. В полуфинальном заплыве он показал время 23,55 секунды и превзошел достижение американца Хантера Армстронга (23,71). Результат россиянина сейчас опубликован как официальный. Ранее World Aquatics уже ратифицировала рекорд мира Колесникова на короткой воде в условиях отстранения российских спортсменов (22,11).