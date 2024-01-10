В World Aquatics рассказали, когда завершилась ратификация рекорда Колесникова
Международная федерация плавания (World Aquatics) завершила процедуру ратификации мирового рекорда Климента Колесникова в ноябре, рекорд официально подтвержден, сообщили «Матч ТВ» в пресс службе организации.
Колесников побил рекорд мира на 50 метровке в финале Кубка России в Казани 27 июля 2023 года. В полуфинальном заплыве он показал время 23,55 секунды и превзошел достижение американца Хантера Армстронга (23,71). Результат россиянина сейчас опубликован как официальный. Ранее World Aquatics уже ратифицировала рекорд мира Колесникова на короткой воде в условиях отстранения российских спортсменов (22,11).
— Рекорд Климента Колесникова ратифицирован 8 ноября, — сообщили «Матч ТВ» в пресс службе организации.
Колесникову 23 года, пловец является серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.