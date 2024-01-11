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Чемпионат Европы по гандболу. Нидерланды сыграют с Грузией, Португалия – с Грецией, Норвегия против Польши, другие матчи

11 января в Германии пройдут матчи чемпионата Европы по гандболу среди мужских команд.

Появилось расписание сегодняшних матчей ЧЕ по гандболу среди мужских команд
© РИА Новости

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа E

Мангейм

Нидерланды – Грузия – 20.00

Швеция – Босния и Герцеговина – 22.30

Положение в группе: Нидерланды – 0 очков (0 игр), Грузия – 0 (0), Швеция – 0 (0), Босния и Герцеговина – 0 (0).

Группа F

Мюнхен

Португалия – Греция – 20.00

Дания – Чехия – 22.30

Положение в группе: Португалия – 0 очков (0 игр), Греция – 0 (0), Дания – 0 (0), Чехия – 0 (0).

Группа D

Берлин

Словения – Фарерские острова – 20.00

Норвегия – Польша – 22.30

Положение в группе: Словения – 0 очков (0 игр), Фарерские острова – 0 (0), Норвегия – 0 (0), Польша – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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