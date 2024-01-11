Всемирная Федерация тхэквондо разрешила допуск россиян в нейтральном статусе

"Совет единогласно одобрил участие индивидуальных нейтральных спортсменов в соревнованиях, признанных организацией, с немедленным вступлением в силу при условии, что спортсмены уже были допущены к участию в соревнованиях, проводимых World Taekwondo, в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), - говорится в сообщении. - Совет согласился с тем, что нейтральные атлеты, которые уже выполнили критерии отбора для участия в соревнованиях, должны иметь право участвовать в соревнованиях под эгидой организации". - ТАСС