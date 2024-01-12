Опубликованы результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 11 января

Вчера, 11 января, шестью матчами группового этапа продолжился мужской чемпионат Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

В групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.