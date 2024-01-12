Фехтовальщик Сергей Бида выступит за сборную США на Олимпиаде
Российский фехтовальщик Сергей Бида намерен выступить за сборную США на Олимпиаде в Париже и получить американское гражданство, сообщает ТАСС. Спортсмен находится в Америке с лета прошлого года. Он — серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России.
Супруга спортсмена Виолетта подтвердила информацию о планах Биды по выступлению на Олимпиаде. Олимпийский комитет США направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства, пишет USA Today.
В России против супружеской пары в декабре 2023 года было возбуждено уголовное дело, их обвиняли в том, что они оставили службу в Росгвардии. Как писала Газета.ру, Виолетта Бида состояла в клубе ЦСКА и была сотрудницей Минобороны, но уволилась из клуба в октябре 2023 года. Сергей Бида относился к спортивному обществу «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии.