Экстремальный марафон прошел в Якутии в 50-градусные морозы

Экстремальный марафон «Полюс Холода – Оймякон» состоялся в Якутии. На старт в минус 55 первыми вышли бегуны на дистанции 42 километра, а участники полумарафона стартовали через десять минут, передает «МИР 24».

Победителем стал Константин Драгунов. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике пробежал полную дистанцию за 3 часа 7 минут. Свою победу он посвятил недавно ушедшему деду.

«Я после 33-го километра вообще чуть не отключился. Чисто на характере вот еле-еле пришел. Эту победу посвящаю своему деду Драгунову Семену Семеновичу», – рассказал Константин Драгунов.