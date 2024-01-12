Экстремальный марафон прошел в Якутии в 50-градусные морозы
Экстремальный марафон «Полюс Холода – Оймякон» состоялся в Якутии. На старт в минус 55 первыми вышли бегуны на дистанции 42 километра, а участники полумарафона стартовали через десять минут, передает «МИР 24».
Победителем стал Константин Драгунов. Мастер спорта международного класса по легкой атлетике пробежал полную дистанцию за 3 часа 7 минут. Свою победу он посвятил недавно ушедшему деду.
«Я после 33-го километра вообще чуть не отключился. Чисто на характере вот еле-еле пришел. Эту победу посвящаю своему деду Драгунову Семену Семеновичу», – рассказал Константин Драгунов.
Лучшим результатом в полумарафоне стал 1 час 34 минуты. Всего в забеге участвовали 38 спортсменов из разных регионов России. На финише их встречала группа поддержки с термосами с горячим чаем.