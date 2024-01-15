Латвия призвала Францию не допускать российских атлетов на Олимпиаду

Латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Сейма Латвии.

Латвийская сторона считает, что решение о допуске российских атлетов до летних Олимпийских Игр в Париже, которое 8 декабря принял Международный олимпийский комитет (МОК), безответственно и не должно иметь поддержки. Поэтому Латвия призывает Францию, как принимающую Олимпиаду, принять соответствующие меры, чтобы не допустить участия российских спортсменов в мероприятии.

Также отмечено, что несколько латвийский спортсменов уже выразили готовность отказаться от участия в Олимпиаде в том случае, если в Париж отправятся российские атлеты.

В МОК ранее заявили о шести квотах россиян для выступления на Олимпийских играх. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.