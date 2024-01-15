Латвийские депутаты призвали Макрона не допустить россиян на Олимпиаду-2024
Латвийские депутаты отправили официальное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором призвали не допускать россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в Париже. Об этом сообщает Sports.ru.
Отмечается, что письмо подписали 80 депутатов сейма Латвии. Кроме того, депутаты также раскритиковали решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов до олимпиады в нейтральном статусе. По мнению латвийских политиков, это решение было «необоснованным и безответственным».
«Ситуация сложная, но мы должны и дальше четко высказывать свою позицию против решения МОК», — сказано в тексте обращения.
Напомним, что ранее МОК допустил нескольких российских спортсменов до Игр 2024 года в нейтральном статусе.
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