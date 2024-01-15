Латвийские депутаты отправили официальное письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором призвали не допускать россиян и белорусов до Олимпиады-2024 в Париже. Об этом сообщает Sports.ru.

Отмечается, что письмо подписали 80 депутатов сейма Латвии. Кроме того, депутаты также раскритиковали решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян и белорусов до олимпиады в нейтральном статусе. По мнению латвийских политиков, это решение было «необоснованным и безответственным».