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Чемпионат Европы по гандболу. Франция сыграет с Германией, Исландия встретится с Венгрией и другие матчи

16 января в Германии пройдут очередные матчи чемпионата Европы по гандболу.

16 января в Германии пройдут очередные матчи ЧЕ по гандболу
© РИА Новости

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа A

Берлин

Северная Македония – Швейцария – 20.00

Франция – Германия – 22.30

Положение в группе: Германия – 4 очка (2 игры), Франция – 3 (2), Швейцария – 1 (2), Северная Македония – 0 (2).

Группа B

Мангейм

Хорватия – Румыния – 20.00

Испания – Австрия – 22.30

Положение в группе: Хорватия – 3 (2), Австрия – 3 (2), Испания – 2 (2), Румыния – 0 (2).

Группа C

Мюнхен

Сербия – Черногория – 20.00

Исландия – Венгрия – 22.30

Положение в группе: Венгрия – 4 (2), Исландия – 3 (2), Сербия – 1 (2), Черногория – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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