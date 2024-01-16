ЧЕ по гандболу: Норвегия уступила Словении, Швеция победила Нидерланды и другие результаты

Чемпионат Европы по гандболу. Норвегия уступила Словении, Швеция победила Нидерланды и другие результаты
15 января на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин прошли очередные матчи.
Чемпионат Европы по гандболу
Мужчины
Предварительный раунд
Группа D
Берлин, Германия
Польша – Фареры – 32:28 (15:15)
Норвегия – Словения – 27:28 (17:17)
Положение в группе: Словения – 6 очков (3 игры), Норвегия – 3 (3), Польша – 2 (3), Фареры – 1 (3).
Группа E
Мангейм, Германия
Босния и Герцеговина – Грузия – 19:22 (9:9)
Швеция – Нидерланды – 29:28 (15:15)
Положение в группе: Швеция – 6 (3), Нидерланды – 4 (3), Грузия – 2 (3), Босния и Герцеговина – 0 (3).
Группа F
Мюнхен, Германия
Чехия – Греция – 29:20 (15:8)
Дания – Португалия – 37:27 (17:15)
Положение в группе: Дания – 6 (3), Португалия – 4 (3), Чехия – 2 (3), Греция – 0 (3).