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Чемпионат Европы по гандболу. Норвегия уступила Словении, Швеция победила Нидерланды и другие результаты

15 января на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин прошли очередные матчи.

ЧЕ по гандболу: Норвегия уступила Словении, Швеция победила Нидерланды и другие результаты
© РИА Новости

Чемпионат Европы по гандболу

Мужчины

Предварительный раунд

Группа D

Берлин, Германия

Польша – Фареры – 32:28 (15:15)

Норвегия – Словения – 27:28 (17:17)

Положение в группе: Словения – 6 очков (3 игры), Норвегия – 3 (3), Польша – 2 (3), Фареры – 1 (3).

Группа E

Мангейм, Германия

Босния и Герцеговина – Грузия – 19:22 (9:9)

Швеция – Нидерланды – 29:28 (15:15)

Положение в группе: Швеция – 6 (3), Нидерланды – 4 (3), Грузия – 2 (3), Босния и Герцеговина – 0 (3).

Группа F

Мюнхен, Германия

Чехия – Греция – 29:20 (15:8)

Дания – Португалия – 37:27 (17:15)

Положение в группе: Дания – 6 (3), Португалия – 4 (3), Чехия – 2 (3), Греция – 0 (3).