«Стрела-Ак Барс» подписала южноафриканца из «ВВА-Подмосковья»

— Корфф — опытный нападающий, хорошо зарекомендовавший себя в других клубах PARI Чемпионата России. Мы рады, что удалось заполучить этого игрока, наш тренерский штаб знает, как лучше его использовать, знает его сильные стороны. Уверен, что он поможет нам в достижении целей, которые стоят перед клубом, и покажет свою лучшую игру в нашей команд, — рассказал клубной пресс-службе спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.