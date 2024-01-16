«Стрела-Ак Барс» подписала южноафриканца из «ВВА-Подмосковья»
26-летний нападающий Рикерт Корфф стал игроком казанской «Стрелы-Ак Барс». Игрок уже присоединился к команде и приступил к тренировочному процессу.
Корфф родился в южноафриканской Претории. Выступает на позиции форварда второй линии. В профессиональной карьере играл за «Буллз» (2015-2019), ЦСКА (2020-2022) и «ВВА-Подмосковье» (2022-2023).
В этом сезоне Корфф провёл за «ВВА-Подмосковье» 8 матчей и занёс одну попытку.
— Корфф — опытный нападающий, хорошо зарекомендовавший себя в других клубах PARI Чемпионата России. Мы рады, что удалось заполучить этого игрока, наш тренерский штаб знает, как лучше его использовать, знает его сильные стороны. Уверен, что он поможет нам в достижении целей, которые стоят перед клубом, и покажет свою лучшую игру в нашей команд, — рассказал клубной пресс-службе спортивный директор «Стрелы-Ак Барс» Альфред Хисамов.