Опубликованы результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 17 января

Вчера, 17 января, состоялись первые три матча основного группового этапа в рамках мужского чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

Напомним, в основном групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.