Мексика отозвала заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года

«Мы провели переговоры с Международным олимпийским комитетом и увидели, что конкуренция очень жесткая.



Мы рассматриваем возможность подачи заявки на проведение юношеских Олимпийских игр, где у нас будет больше шансов. Они будут перед Олимпиадой-2036», – прокомментировала Алькала.