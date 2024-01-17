Мексика отозвала заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года
Мексика отозвала заявку на право проведения летней Олимпиады 2036 года.
Президент Олимпийского комитета Мексики Мария Хосе Алькала сообщила, что страна будет претендовать на проведение юношеских Олимпийских игр.
«Мы провели переговоры с Международным олимпийским комитетом и увидели, что конкуренция очень жесткая.
Мы рассматриваем возможность подачи заявки на проведение юношеских Олимпийских игр, где у нас будет больше шансов. Они будут перед Олимпиадой-2036», – прокомментировала Алькала.
После отказа Мексики на проведение Игр-2036 претендуют Польша, Турция, Индия и Индонезия.
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Мексика отозвала заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года