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Мексика отозвала заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года

Мексика отозвала заявку на право проведения летней Олимпиады 2036 года.

Мексика отозвала заявку на проведение Олимпийских игр 2036 года
© Sports.ru

Президент Олимпийского комитета Мексики Мария Хосе Алькала сообщила, что страна будет претендовать на проведение юношеских Олимпийских игр.

«Мы провели переговоры с Международным олимпийским комитетом и увидели, что конкуренция очень жесткая.

Мы рассматриваем возможность подачи заявки на проведение юношеских Олимпийских игр, где у нас будет больше шансов. Они будут перед Олимпиадой-2036», – прокомментировала Алькала.

После отказа Мексики на проведение Игр-2036 претендуют Польша, Турция, Индия и Индонезия.

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