В федерации плавания сообщили об интересе США к соревнованиям с Россией

«Тема не умерла. У меня был телефонный разговор с разными представителями федерации и тренерами. Инициатива им интересна. Сейчас мы продолжаем этот диалог. Когда что-то произойдёт, я точно сказать не могу, но сама идея не отторгается», — приводит слова Сальникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские и белорусские пловцы были отстранены от международных турниров весной 2022 года решением Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). В сентябре прошлого года спортсмены из России и Беларуси были допущены на соревнования по эгидой федерации в нейтральном статусе. При этом россияне и белорусы должны соблюсти ряд критериев для выступления в индивидуальных дисциплинах. Российские пловцы не выступят на предстоящем чемпионате мира, который пройдёт в Дохе (Катар) в феврале.