В World Aquatics рассказали подробности о переходе Сибирцева в сборную Узбекистана

Переход российского пловца Ильи Сибирцева в сборную Узбекистана был оформлен в декабре прошлого года, он сможет выступить на февральском чемпионате мира в Катаре. Об этом ТАСС сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

Сибирцев планировал выступать за Узбекистан осенью прошлого года на Азиатских играх в Китае и был включен в предварительную заявку, но тогда World Aquatics не согласовала его переход.

"Можем подтвердить, что одобрили смену спортивного гражданства Ильи Сибирцева с российского на узбекское 12 декабря 2023 года. С этой даты он имеет право представлять Узбекистан", - сообщили в международной федерации.

Ранее президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил ТАСС о проверке законности перехода Сибирцева, подчеркнув, что не считает его решение выступать за другую сборную потерей для российского плавания.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Катаре с 2 по 18 февраля.