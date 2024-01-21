Один бегун скончался и 34 были госпитализированы после Гонконгского марафона

Один мужчина умер, 34 человека были госпитализированы после участия в забегах в рамках марафона Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге, сообщает The Standard.

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Около полудня по местному времени 30 летний мужчина внезапно потерял сознание на платформе станции метро. Пострадавший по фамилии Чун был доставлен на машине скорой помощи в больницу, где он скончался. По информации источников, мужчине стало плохо после того, как он пробежал полумарафон.

Во время и после забегов в общей сложности за помощью обратились 842 бегуна, которые пострадали в основном от ушибов и растяжений. 34 человека отправили в больницу, один из них находится в критическом состоянии и четверо — в тяжелом состоянии. Один мужчина потерял сознание на финише 10 километровой дистанции, он пережил остановку сердца, но его состояние улучшается.